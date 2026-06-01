В парламенте Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

В парламенте Сербии обсуждается возможная отмена безвизового режима с Россией. Об этом пишут «Известия».

По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране фиксируется рост инициатив, направленных на пересмотр отношений с Россией, включая визовую политику.

На этом фоне председатель сербского парламента Ана Брнабич на конференции в Праге заявила, что не считает отношения Сербии и России братскими. Она пояснила, что Белград не вводит санкции против Москвы, поскольку сам сталкивался с подобными ограничениями в 1990-х годах.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что Москва рассматривает нынешнюю позицию Сербии как проявление самостоятельного внешнеполитического курса. По его словам, Россия и Сербия продолжают взаимодействие по ключевым направлениям.

При этом в материале указывается, что ранее МИД Сербии заявлял о планах синхронизировать визовую политику с Европейским союзом к 2026 году.