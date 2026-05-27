«Нет, мы не братья»: сербская русофобка из USAID решила, что Россию пора сдать Западу Оглавление Отношения Сербии и России 2026: «Мы не братья» Позиция Сербии по санкциям против РФ: причина Реакция России на заявление Брнабич Протесты в Белграде 2026: уйдёт ли Вучич Ана Брнабич: USAID, Forbes и карьера в Сербии Опрос сербов: 84% против санкций для РФ В мае 2026 года от сербской политической элиты опять прозвучали заявления, что Сербия и Россия больше не братья. Но 84% сербов против санкций, а 70% — за союз с Россией. Кто и зачем в Сербии разрушает наши отношения — в Life.ru. 27 мая, 13:53

Отношения Сербии и России 2026: «Мы не братья»

Все российские информагентства облетела фраза спикера сербского парламента Аны Брнабич о том, что Сербия больше не считает Россию братской страной. Life.ru разобрался в ситуации. Во-первых, фраза вырвана из контекста, во-вторых — ничего принципиально нового депутатша не сказала. Власти Сербии уже давно пытаются усидеть на двух стульях, а их чиновничий аппарат всё больше пронизан людьми, прошедшими евросоюзную или американскую муштру.

— Я бы не сказала, что это братские отношения. Наш президент Вучич общается с Владимиром Путиным, но лидеры некоторых стран ЕС также поддерживают связь с ним. Мы же недвусмысленно заявили, что разделяем ценности Евросоюза, осуждаем Россию и поддерживаем Украину. И у нас нет больших объёмов торговли с Россией, — заявила Брнабич.

Позиция Сербии по санкциям против РФ: причина

Это резонансное заявление Ана Брнабич сделала 21 мая 2026 года в интервью изданию Politico на форуме GLOBSEC в Праге. По её словам, единственная причина, по которой Сербия не ввела санкции против России, заключается в том, что они сами находились под санкциями в 1990-х годах — и поэтому сербы не любят санкции. А вот, например, за исключение России из Совета ООН Сербия с готовностью проголосовала.

Ана Брнабич не какая-то особенная русофобка — отнюдь. Все эти слова были сказаны европейской публике, чтобы побыстрее вступить в Евросоюз. Как известно, Сербия — кандидат на вступление в ЕС. Но, например, пару лет назад она публично поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках в Сербии.

Реакция России на заявление Брнабич

Власти России официально не отреагировали на заявление Аны Брнабич и, вероятно, не будут. Тем не менее её слова широко обсуждаются российскими экспертами. По мнению большинства, это не более чем «юление» перед Западом. Впрочем, все соглашаются, что сигнал тревожный, указывающий на продолжающееся дистанцирование Сербии от нашей страны.

Протесты в Белграде 2026: уйдёт ли Вучич

Скорее всего, Ана Брнабич включила антироссийскую риторику в том числе и из-за увеличившегося давления со стороны ЕС и США. На днях в Сербии снова активизировались протесты. По разным оценкам, в минувшую субботу на площади Славии в Белграде собралось от 30 до 100 тысяч протестующих. Акция была организована оппозицией и поддержана студентами. Как всегда, всё переросло в столкновения с полицией. Демонстранты кидались файерами и бутылками. Правоохранители применили слезоточивый газ. Несмотря на беспорядки, задержанных немного, всего несколько десятков человек.

Протесты в Сербии не прекращаются с 1 ноября 2024 года, когда погибли 16 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Политические обозреватели отмечают внутреннее противоречие протестного движения. На улицу выходят люди с сербскими триколорами, православной символикой и антинатовскими плакатами, но вокруг этого движения давно работает сеть европейских и американских НКО.

Александр Вучич отреагировал на протесты словами, что может уйти в отставку. На самом деле вновь мировые СМИ выдернули это из контекста.

— Срок моих президентских полномочий скоро истекает (31 мая 2027 года. — Прим.), поэтому вполне возможно, что я скоро уйду в отставку. Но сам сокращать свой президентский срок не буду — вот что дословно заявил Вучич.

Ана Брнабич: USAID, Forbes и карьера в Сербии

Анна Брнабич — любимица журнала Forbes, который раз за разом признаёт её одной из самых влиятельных женщин мира. Ей 50 лет, родилась в Белграде. Она является представителем движения, признанного в России экстремистским.

В девяностых годах, сразу после школы, Брнабич уехала учиться деловому администрированию к англосаксам. Бакалавра получила в Университете Нортвуда, штат Мичиган, магистра — в Университете Халла, графство Йоркшир. Потом на год вернулась на родину, чтобы поучаствовать в разработке программы по развитию Сербии под эгидой Евросоюза.

С 2002-го по 2011 год Ана Брнабич трудилась на печально известное USAID — это агентство спонсировало большую часть российских экстремистов и иноагентов. В 2011–2013 гг. она работала на американское предприятие Continental Wind, которое переводит Сербию на ветряные электростанции с целью уменьшения зависимости от ресурсов России, фактически превращая промышленную страну в аграрную деревню.

Тогда же Брнабич вошла в правление фонда «Пексим», который отправляет учиться сербов в английский Кембридж.

А в 2016 году Анна Брнабич примкнула к команде Александра Вучича. После избрания президентом он назначил её премьер-министром. Брнабич занимала этот пост дольше всех в истории страны. В начале двадцатых годов она отдельно занималась проблемой Косова, в итоге кризис там только усилился. А в 2024 году её избрали председателем сербского парламента.

Не стоит удивляться, что Вучич ей доверился. Он сам по молодости учился в английском городе Брайтон и работал торговцем в Лондоне.

Опрос сербов: 84% против санкций для РФ

Ровно год назад «Новая сербская политическая мысль» (НСПМ) — организация, занимающаяся исследованиями в политической сфере, — провела опрос среди сербов об их отношении к России.

84,6% выступают против введения антироссийский санкций;

6% выступают за введение антироссийских санкций;

78,7% считают, что в ближайшие десять лет у Сербии нет шансов вступить в ЕС либо эти шансы ничтожно малы;

46,6% уверены, что Россия и Китай станут опорой для Сербии;

69,1% не сомневаются, что в конфликте между Россией и Украиной виноваты США и ЕС;

4,9% винят в конфликте Россию.

Life.ru поговорил с жителем Москвы Дмитрием С., который недавно женился на гражданке Сербии. Его рассказ очень хорошо описывает отношение сербов к нам.

— Когда я познакомился с её родителями, они сказали мне: «Вот ты — настоящий русский, каких мы очень уважаем, а то после начала конфликта с Россией к нам приехали какие-то странные русские, за которых стало стыдно. Даже мы, сербы, больше любим Россию, чем они». Я ответил: «Так это наши релоканты-предатели, не обращайте внимания», — рассказал Дмитрий С.

Авторы Пётр Егоров