Владимир Зеленский хочет перенести конфликт на территорию Белоруссии, чтобы удержать власть, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале. Он считает, что Киев может наносить удары по территории Белоруссии.

Дмитрук заявил, что говорил об этом и раньше, и продолжает придерживаться этого мнения. Он напомнил, что неоднократно предупреждал: если конфликт не остановить, под ударом окажутся новые территории. Депутат считает, что в отношении противников необходимо применять жёсткие меры, иначе последствия будут неизбежны.

Он отметил, что ещё год-полтора назад говорил о возможности ударов по Белоруссии, а сейчас такой вариант выглядит более вероятным. Причин для этого несколько. Первая — необходимость постоянной эскалации конфликта, так как для руководства Украины мир означает потерю власти, а война стала основой политической системы.

Вторая — поиск новых врагов и новых информационных поводов для удержания внимания общества. Третья причина — давление на Белоруссию как на союзника России, попытки дестабилизации и ослабления внутренней ситуации. Одной из целей, по его мнению, является смена власти в Белоруссии и приход к управлению политиков, которых он называет марионеточными, включая Светлану Тихановскую.

Даже в случае выполнения всех требований ситуация не изменится, потому что новые будут появляться снова и снова. При этом проблема, по его мнению, в самом характере конфликта, которому требуется постоянное продолжение.

Удары по территории Белоруссии возможны, в первую очередь по инфраструктуре, энергетике, логистике и промышленности. При этом Дмитрук не считает вероятной сухопутную операцию против Белоруссии из-за нехватки ресурсов и людей. Однако допускает использование беспилотников, диверсий и других дистанционных методов.

Дмитрук заявил, что не стремится нагнетать ситуацию, а описывает её возможное развитие. Он напомнил, что ранее говорил о расширении конфликта на Москву, Крым и Минск, и, по его словам, это уже частично происходит.

Также он напомнил о событиях 22 июня 1941 года и заявил, что Беларусь тогда одной из первых приняла удар. По его словам, нынешняя ситуация также требует готовности к защите и не оставляет надежд на договорённости.

Ранее Life.ru уже писал, что Киев может всё же решиться на удар по Белоруссии, несмотря на возможные риски. По мнению экспертов, регулярные ультиматумы Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко не являются случайными заявлениями, а могут сигнализировать о подготовке к дальнейшим действиям.