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Регион
22 июня, 13:34

Германия подтянула пять тысяч солдат к Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Германия перебрасывает к границе с Белоруссией почти 5000 военных. Сейчас в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, они проводят учения прямо у белорусской границы. Об этом сообщает Bild.

К концу 2027 года там планируют разместить два батальона на постоянной основе. В бундесвере не исключают, что для укомплектования бригады могут использовать принудительный призыв, если добровольцев не хватит. Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что главная цель — полностью подготовить бригаду в Литве уже в 2027 году.

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Ранее сообщалось, что Литва, Польша и Франция проведут совместные учения «Отважный кабан» 2026 возле границы с Белоруссией. Военные соберутся в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня. В ходе манёвров страны отработают, как быстро и эффективно защищать этот участок. Бойцы литовской бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с польскими и французскими военными. Главная цель учений — научиться действовать сообща и синхронизировать усилия союзников.

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Наталья Афонина
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