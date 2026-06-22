Германия подтянула пять тысяч солдат к Белоруссии

Германия перебрасывает к границе с Белоруссией почти 5000 военных. Сейчас в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, они проводят учения прямо у белорусской границы. Об этом сообщает Bild.

К концу 2027 года там планируют разместить два батальона на постоянной основе. В бундесвере не исключают, что для укомплектования бригады могут использовать принудительный призыв, если добровольцев не хватит. Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что главная цель — полностью подготовить бригаду в Литве уже в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Литва, Польша и Франция проведут совместные учения «Отважный кабан» 2026 возле границы с Белоруссией. Военные соберутся в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня. В ходе манёвров страны отработают, как быстро и эффективно защищать этот участок. Бойцы литовской бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с польскими и французскими военными. Главная цель учений — научиться действовать сообща и синхронизировать усилия союзников.