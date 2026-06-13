Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан» у границ Белоруссии

Литва, Польша и Франция проведут совместные военные учения Gallant Boar («Отважный кабан») 2026 вблизи границы с Белоруссией. Войска соберутся в районе Сувалкского коридора, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Манёвры пройдут с 16 по 26 июня. В ходе учений «Отважный кабан» страны отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка. Бойцы пехотной бригады Zemaitija будут тренироваться вместе с военнослужащими польских и французских ВС. Целью «Кабана» заявлена синхронизация действий союзных сил.

«В ходе учений большое внимание будет уделено повышению боеготовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка», — объявили в МО.

Напомним, параллельно НАТО уже начало масштабные учения ВВС Ramstein Flag 2026 у российских границ. Основные этапы манёвров пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании, в них примут участие представители 19 государств. По данным Объединённого командования ВВС альянса, планируется привлечь более 150 летательных аппаратов, в том числе Boeing E-3A Sentry, и выполнять около 150 вылетов ежедневно.