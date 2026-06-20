Владимир Зеленский выступил с очередными обвинениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он утверждает, что на белорусско-украинской границе размещены технические средства для запуска дронов, сообщает «Страна.ua».

По его словам, в Гомельской и Брестской областях зафиксированы четыре ретранслятора. Якобы с их помощью наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, а также по объектам энергетики и железнодорожным узлам. Зеленский заявил, что у Минска ещё есть возможность демонтировать это оборудование.

Кроме того, киевский режим якобы располагает сведениями о белорусских заводах, снабжающих Россию запчастями для военной техники и топливом. Главарь киевского режима привёл статистику: с января по май текущего года объём поставок бензина из Белоруссии в РФ вырос в 13 раз, а дизельного горючего — втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая поддержка, по мнению Зеленского, позволяет Москве легче переносить санкционное давление и отдаляет завершение конфликта. Он добавил, что Киев уже предупредил белорусское руководство о возможных последствиях дальнейшего участия в боевых действиях.