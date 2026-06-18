Лукашенко держит на жёстком контроле дело удара ВСУ по автобусу с детьми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял под жёсткий контроль установление обстоятельств удара ВСУ по автобусу с детьми из республики в Брянской области. Об этом заявил госскеретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Чиновник заявил, что президент поручил провести тщательное расследование, которое уже ведут Следственный комитет и спецслужбы. По его словам, после сбора объективной информации она будет доложена президенту, который держит этот вопрос на жёстком контроле в связи со здоровьем и безопасностью граждан.

«Информация, более объективная, когда мы её соберём, сомнений в этом нет, президенту будет доложена. Этот факт он держит на самом жёстком контроле, это связано со здоровьем и безопасностью наших граждан», — сказал Вольфович.