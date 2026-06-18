СНГ проведёт экстренное заседание из‑за атаки БПЛА на автобус в Брянской области

Внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ пройдёт 19 июня. Причиной стала атака украинского беспилотника на автобус в Брянской области, сообщили ТАСС в Исполкоме Содружества.

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