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Регион
18 июня, 15:40

СНГ проведёт экстренное заседание из‑за атаки БПЛА на автобус в Брянской области

Автобус с детьми из Белоруссии, попавший под удар БПЛА ВСУ в Брянской области. Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Автобус с детьми из Белоруссии, попавший под удар БПЛА ВСУ в Брянской области. Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Внеочередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ пройдёт 19 июня. Причиной стала атака украинского беспилотника на автобус в Брянской области, сообщили ТАСС в Исполкоме Содружества.

Инициатором встречи выступила белорусская сторона. Постпреды намерены обсудить «акт терроризма, совершённый украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь», уточнили в пресс-службе.

МИД Белоруссии вручил ноту протеста Киеву из-за атаки по автобусу с детьми
МИД Белоруссии вручил ноту протеста Киеву из-за атаки по автобусу с детьми

Напомним, накануне, 17 июня. в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской спортивной команды, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина — она оказалась супругой тренера и была беременна. Ещё восемь человек, среди которых шестеро детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар украинской провокацией и сказал, что «война — за забором».

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Александра Мышляева
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