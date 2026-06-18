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Регион
18 июня, 10:24

МИД Белоруссии вручил ноту протеста Киеву из-за атаки по автобусу с детьми

Последствия удара ВСУ по автобусу с детьми. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

Последствия удара ВСУ по автобусу с детьми. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому из-за атаки ВСУ по автобусу с детьми.

Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений, незамедлительного и объективного расследования и наказания всех причастных.

«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, ещё шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые носят тяжелый характер», – сообщил журналистам спикер ведомства Руслан Варанков.

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Напомним, накануне, 17 июня. в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской спортивной команды, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина (оказалось, что это супруга тренера, и она была в положении), а также восемь человек (шестеро детей) ранены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар украинской провокацией, заявив, что «война за забором».

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Александра Вишнякова
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