МИД Белоруссии вручил ноту протеста Киеву из-за атаки по автобусу с детьми
Последствия удара ВСУ по автобусу с детьми. Фото © Telegram / Егор Ковальчук
МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому из-за атаки ВСУ по автобусу с детьми.
Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений, незамедлительного и объективного расследования и наказания всех причастных.
«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, ещё шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые носят тяжелый характер», – сообщил журналистам спикер ведомства Руслан Варанков.
Напомним, накануне, 17 июня. в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детьми из белорусской спортивной команды, ехавшими на отдых в Геленджик. Погибла сопровождавшая группу женщина (оказалось, что это супруга тренера, и она была в положении), а также восемь человек (шестеро детей) ранены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар украинской провокацией, заявив, что «война за забором».
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