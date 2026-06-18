МИД Белоруссии вручил ноту протеста Киеву из-за атаки по автобусу с детьми

МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому из-за атаки ВСУ по автобусу с детьми.

Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений, незамедлительного и объективного расследования и наказания всех причастных.

«До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, ещё шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые носят тяжелый характер», – сообщил журналистам спикер ведомства Руслан Варанков.