«Это плохо обойдётся»: Лукашенко жёстко ответил на провокации и потребовал правды от Киева
Лукашенко: Провокаторам плохо обойдутся попытки втянуть Белоруссию в войну
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг тех, кто пытается спровоцировать Минск и втянуть республику в вооружённый конфликт. Заявление прозвучало на совещании по вопросам строительства и развития Вооружённых Сил.
«Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдётся тем, кто пытается это сделать. Мы ведём себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство», — приводит БелТА слова главы РБ.
Белорусский лидер также потребовал от Киева честных объяснений в связи с последними инцидентами. «Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждём этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей», — подчеркнул он.
Лукашенко выразил уверенность, что правда в любом случае будет установлена, и это не составит большой проблемы.
Напомним, 17 июня на территории Брянской области украинский дрон нанёс удар по белорусскому автобусу, перевозившему детскую футбольную команду к месту отдыха в Геленджик. Жертвой атаки стал один человек, ещё восемь получили ранения, из них шестеро — несовершеннолетние. Одного из потерпевших в тяжелейшем состоянии под аппаратом ИВЛ транспортировали в клинику на родину. Киевский режим причастность к случившемуся отрицает, Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.
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