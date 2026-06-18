«Это плохо обойдётся»: Лукашенко жёстко ответил на провокации и потребовал правды от Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг тех, кто пытается спровоцировать Минск и втянуть республику в вооружённый конфликт. Заявление прозвучало на совещании по вопросам строительства и развития Вооружённых Сил.

«Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдётся тем, кто пытается это сделать. Мы ведём себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь — спокойное государство», — приводит БелТА слова главы РБ.

Белорусский лидер также потребовал от Киева честных объяснений в связи с последними инцидентами. «Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждём этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей», — подчеркнул он.

Лукашенко выразил уверенность, что правда в любом случае будет установлена, и это не составит большой проблемы.