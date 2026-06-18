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18 июня, 06:42

Пострадавшего мальчика из атакованного ВСУ автобуса везут в Белоруссию под ИВЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg RudniK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg RudniK

Ребёнка, который тяжело пострадал при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, везут в Белоруссию. Он находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом сообщает телеканал «Первый информационный». Остальные пострадавшие уже в сознании, говорят и чувствуют себя лучше.

«Ребёнка, который был в тяжёлом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке. Все остальные пострадавшие в сознании, разговаривают и чувствуют себя лучше», — говорится в телеграм-канале телеканала.

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Напомним, 17 июня на трассе А240 в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус из Белоруссии. В нём ехала детская футбольная команда — они направлялись на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, ещё восемь пострадали. Среди раненых — шестеро детей.

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Наталья Афонина
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