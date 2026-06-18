Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец цинично отрицает причастность киевского режима к смертельному удару дрона ВСУ по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области, его слова — это откровенная ложь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела. При этом он ни разу не оговорился, что они проведут расследование, разберутся. Нет, он прекрасно «знает», что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже», — пояснил он ТАСС.