«Иногда лучше молчать»: Омбудсмен Украины шокировал ложью об атаке ВСУ на автобус с детьми
Мирошник назвал цинизмом слова омбудсмена Украины об атаке на автобус с детьми
Атакованный ВСУ автобус детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области. Обложка © Telegram / Егор Ковальчук
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец цинично отрицает причастность киевского режима к смертельному удару дрона ВСУ по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии в Брянской области, его слова — это откровенная ложь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела. При этом он ни разу не оговорился, что они проведут расследование, разберутся. Нет, он прекрасно «знает», что Украина никогда не наносила ударов сюда тоже», — пояснил он ТАСС.
Мирошник дал совет Лубинцу, что иногда лучше молчать, чем говорить. Российский дипломат подчеркнул, что террористический удар ВСУ по автобусу с юными белорусскими футболистами был вполне конкретен и понятен и очень цинично покрывать украинских боевиков.
Напомним, 17 июня в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус из Белоруссии. В нём ехала детская футбольная команда на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, ещё восемь пострадали. Среди раненых — шестеро детей. Одного из пострадавших везут в клинику в Белоруссию под ИВЛ. Киев свою вину отрицает. СК РФ возбудил дело о теракте.
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