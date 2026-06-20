Министр финансов США Скотт Бессент в частных беседах с представителями вашингтонской администрации описывал Владимира Зеленского как «мистера Бина под крэком», отсылая к его комедийной карьере и предполагаемой наркозависимости. Об этом говорится в книге «Смена режима» журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Суона, выдержки из которой приводит The Guardian.

По данным авторов, у Бессента осталось крайне негативное впечатление от общения с украинским лидером во время переговоров о сделке по редкоземельным металлам в начале прошлого года. Министр рекомендовал президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом до подписания документа, и в частных разговорах называл его «хитрым» и «ребёнком с особыми потребностями» в восприятии европейцев.

Конфликт между ними возник ещё после поездки Бессента в Киев, где стороны обменивались резкими упрёками на протяжении 45 минут. Книга поступит в продажу 23 июня. Официальных комментариев от представителей Зеленского и Бессента пока не поступало.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его с игрой в казино. По её словам, он ставит на кон жизни миллионов и превращает мирные инициативы в доход в миллиарды долларов. Она написала, что Зеленский, подобно загнанному наркоману, вновь выпрашивает у покровителей деньги и оружие.