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Регион
20 июня, 07:17

Медведев объяснил «выродку» Зеленскому и ЕС, на что Россия никогда не пойдёт

Медведев: Умышленное истребление гражданских остаётся неприемлемым для России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России единственным недопустимым действием в отношении Украины остаётся умышленное уничтожение гражданских лиц. По его словам, речь идёт именно о целенаправленных и заведомо намеренных действиях Киева против мирного населения.

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — написал он в своём канале в Max, комментируя наращивание интенсивности атак ВСУ на российские регионы.

«Их больше нет»: Медведев объявил Киеву об отмене всех правил после ударов по Москве
«Их больше нет»: Медведев объявил Киеву об отмене всех правил после ударов по Москве

Также Дмитрий Медведев в соцсетях прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Чиновник отметил, что уместнее на груди главы киевского режима будет смотреться нацистский крест.

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Татьяна Миссуми
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