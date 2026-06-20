Медведев объяснил «выродку» Зеленскому и ЕС, на что Россия никогда не пойдёт
Медведев: Умышленное истребление гражданских остаётся неприемлемым для России
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России единственным недопустимым действием в отношении Украины остаётся умышленное уничтожение гражданских лиц. По его словам, речь идёт именно о целенаправленных и заведомо намеренных действиях Киева против мирного населения.
«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — написал он в своём канале в Max, комментируя наращивание интенсивности атак ВСУ на российские регионы.
Также Дмитрий Медведев в соцсетях прокомментировал решение польских властей лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Чиновник отметил, что уместнее на груди главы киевского режима будет смотреться нацистский крест.
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