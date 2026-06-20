Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России единственным недопустимым действием в отношении Украины остаётся умышленное уничтожение гражданских лиц. По его словам, речь идёт именно о целенаправленных и заведомо намеренных действиях Киева против мирного населения.

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — написал он в своём канале в Max, комментируя наращивание интенсивности атак ВСУ на российские регионы.