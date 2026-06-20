Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне усиливающихся атак на российские города подход к действиям Киева должен измениться. Об этом он написал в своём канале в «Максе».

По его словам, интенсивность атак на российские регионы возрастает и, как он считает, будет продолжать расти, что требует пересмотра существующих ограничений.

«С учётом массированных террористических атак противника на наши города… пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может. За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц», — пишет Медведев в Максе.

Он подчеркнул, что это не изменит вой «выродка с Банковой и его ублюдочной европейской подтанцовки». Медведев также счёл устаревшими ряд международных норм, включая Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны. По его словам, за минувшие 100 лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран, намекнул зампред Совбеза на убийства Али Хаменеи и похищение Николаса Мадуро.

«Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны. Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus тут вполне уместна», — заключил Медведев.