Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли удары по объектам сразу в шести областях Украины. По мониторинговым данным, с территории РФ было запущено 90 беспилотников, из которых, 79 якобы сбиты киевской стороной.

Харьковская область: В Холодногорском районе Харькова нанесён удар десятью ФАБами. Поражён эшелон с топливом и вооружением. Также под удар попала техническая зона военного института танковых войск. Сгорел склад таможенно-логистического комплекса UNIT.

Одесская область: В районе Затоки и Аккермана прогремело шесть взрывов после атаки «Гераней». Поражена стоянка грузового транспорта. По сообщениям местных властей, в Чёрном море под удары «Гераней» попали два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис — на рейде порта Ильичёвск.

ВС РФ атаковали стоянку грузового транспорта в Одесской области. Видео © Telegram / Одесса ИНФО

Под удары ВС РФ попали 2 судна на рейде порта Ильичевск. Фото © Telegram / Твоя Одесса

Сумская область: В Сумах поражён склад с серосодержащими веществами.

Запорожская область: Атакована АЗС в окрестностях Запорожья.

ВС РФ атаковали АЗС в окрестностях Запорожья. Фото © Запорожская областная военная администрация

Днепропетровская область: Зафиксированы последствия утреннего удара в Васильковке, а также удар «Искандер-М» по цели в Днепропетровске.

Николаевская область: В селе Тузлы вчера вечером ударом БПЛА «Герань-2» поражён грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Особое внимание — удар «Искандером» по объектам АО «Укргазпромбуд». Это не просто гражданское предприятие. На его территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче газа. Объект имеет двойное назначение. Факт поражения подтверждён тепловыми сигнатурами.