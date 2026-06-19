ФАБ и дроны устроили апокалипсис в 6 областях Украины: среди целей — эшелоны оружия и корабли
ВС РФ обрушили ФАБ и дроны на склады, эшелоны оружия и суда в 6 областях Украины
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Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли удары по объектам сразу в шести областях Украины. По мониторинговым данным, с территории РФ было запущено 90 беспилотников, из которых, 79 якобы сбиты киевской стороной.
Харьковская область:
В Холодногорском районе Харькова нанесён удар десятью ФАБами. Поражён эшелон с топливом и вооружением. Также под удар попала техническая зона военного института танковых войск. Сгорел склад таможенно-логистического комплекса UNIT.
Одесская область:
В районе Затоки и Аккермана прогремело шесть взрывов после атаки «Гераней». Поражена стоянка грузового транспорта. По сообщениям местных властей, в Чёрном море под удары «Гераней» попали два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис — на рейде порта Ильичёвск.
ВС РФ атаковали стоянку грузового транспорта в Одесской области. Видео © Telegram / Одесса ИНФО
Под удары ВС РФ попали 2 судна на рейде порта Ильичевск. Фото © Telegram / Твоя Одесса
Сумская область:
В Сумах поражён склад с серосодержащими веществами.
Запорожская область:
Атакована АЗС в окрестностях Запорожья.
ВС РФ атаковали АЗС в окрестностях Запорожья. Фото © Запорожская областная военная администрация
Днепропетровская область:
Зафиксированы последствия утреннего удара в Васильковке, а также удар «Искандер-М» по цели в Днепропетровске.
Николаевская область:
В селе Тузлы вчера вечером ударом БПЛА «Герань-2» поражён грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Особое внимание — удар «Искандером» по объектам АО «Укргазпромбуд». Это не просто гражданское предприятие. На его территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче газа. Объект имеет двойное назначение. Факт поражения подтверждён тепловыми сигнатурами.
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