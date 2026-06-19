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19 июня, 09:02

ФАБ и дроны устроили апокалипсис в 6 областях Украины: среди целей — эшелоны оружия и корабли

ВС РФ обрушили ФАБ и дроны на склады, эшелоны оружия и суда в 6 областях Украины

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли удары по объектам сразу в шести областях Украины. По мониторинговым данным, с территории РФ было запущено 90 беспилотников, из которых, 79 якобы сбиты киевской стороной.

Харьковская область:

В Холодногорском районе Харькова нанесён удар десятью ФАБами. Поражён эшелон с топливом и вооружением. Также под удар попала техническая зона военного института танковых войск. Сгорел склад таможенно-логистического комплекса UNIT.

Одесская область:

В районе Затоки и Аккермана прогремело шесть взрывов после атаки «Гераней». Поражена стоянка грузового транспорта. По сообщениям местных властей, в Чёрном море под удары «Гераней» попали два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис — на рейде порта Ильичёвск.

ВС РФ атаковали стоянку грузового транспорта в Одесской области. Видео © Telegram / Одесса ИНФО

Под удары ВС РФ попали 2 судна на рейде порта Ильичевск. Фото © Telegram / Твоя Одесса

Под удары ВС РФ попали 2 судна на рейде порта Ильичевск. Фото © Telegram / Твоя Одесса

Сумская область:

В Сумах поражён склад с серосодержащими веществами.

Запорожская область:

Атакована АЗС в окрестностях Запорожья.

ВС РФ атаковали АЗС в окрестностях Запорожья. Фото © Запорожская областная военная администрация

ВС РФ атаковали АЗС в окрестностях Запорожья. Фото © Запорожская областная военная администрация

Днепропетровская область:

Зафиксированы последствия утреннего удара в Васильковке, а также удар «Искандер-М» по цели в Днепропетровске.

Николаевская область:

В селе Тузлы вчера вечером ударом БПЛА «Герань-2» поражён грузовой автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву
Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву

Ранее сообщалось о ночном ударе ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая структуры «Укргазпромбуда». Особое внимание — удар «Искандером» по объектам АО «Укргазпромбуд». Это не просто гражданское предприятие. На его территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче газа. Объект имеет двойное назначение. Факт поражения подтверждён тепловыми сигнатурами.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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