Двух зайцев одним «Искандером»: Названы последствия мощного удара по «Укргазпромбуду»
Удар по «Укргазпромбуду» нанёс двойной ущерб — энергосистеме Украины и ВСУ
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Стали известны подробности ночного удара ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, в том числе по структурам «Укргазпромбуда». О последствиях удара для Украины рассказали в Telegram-канале WarGonzo.
Особое значение имеет удар ракетой «Искандер» по объектам АО «Укргазпромбуд» — подразделения «Укртрансгаза», которое занимается строительством, ремонтом и обслуживанием магистральных газопроводов и всей газотранспортной системы Украины. Речь идёт не просто о гражданском предприятии.
На территории «Укргазпромбуда» расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче газа. Таким образом, объект имеет двойное назначение. Информация о последствиях ударов уточняется. Поражение объектов подтверждено тепловыми сигнатурами.
«Удар по этому объекту наносит ущерб как гражданской энергетической системе Украины, так и потенциальной базе снабжения для ВСУ», — говорится в публикации WarGonzo.
Минувшей ночью российские военные нанесли комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате пострадали топливный терминал на аэродроме «Борисполь» и площадка подразделения «Укртрансгаза».
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