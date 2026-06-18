Мишень на аэродроме и газовые скважины: Раскрыты цели удара возмездия «Искандером» по Украине

Минувшей ночью Вооружённые силы России провели комбинированную атаку по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. В результате ударов повреждения получили топливный терминал на аэродроме «Борисполь», а также площадка обособленного подразделения АО «Укртрансгаз». Об этом сообщил военкор Александр Коц.

В ходе удара применялись ударные беспилотники «Герань» и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Атака была направлена на поражение ключевых объектов, задействованных в обеспечении энергетической и транспортной инфраструктуры противника.

Беспилотники «Герань» отработали по топливному терминалу на аэродроме «Борисполь», расположенном в Киевской области. По предварительным данным, терминал получил повреждения.

В Полтаве зафиксирован прилёт ракеты «Искандер» по площадке обособленного подразделения АО «Укртрансгаз». Речь идёт об объекте, специализирующемся на строительстве, ремонте и обслуживании магистральных газопроводов и всей газотранспортной системы Украины. На этой же территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа, пишет военкор. По его словам, факт поражения подтверждён по тепловым сигнатурам объекта.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Эти объекты использовались в интересах ВСУ. Удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Для атаки применяли высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники «Герань».