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18 июня, 06:19

Ночь возмездия: «Герани» устроили огненный ад на украинском НПЗ за теракт

Армия России нанесла удар возмездия по полтавскому НПЗ и объекту под Киевом

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Он стал ответом на террористические атаки киевского режима. Для него применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также «Герани».

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности», — доложило Минобороны РФ утром 18 июня.

По данным министерства, поражены склад ГСМ в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области

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Ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. А в Одессе неподалёку от улицы 25-й Чапаевской дивизии прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары — там произошла детонация крылатых ракет «Фламинго», которые ВСУ пытались привести в боевую готовность для запуска.

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Андрей Бражников
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