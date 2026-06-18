Ночь возмездия: «Герани» устроили огненный ад на украинском НПЗ за теракт

Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Он стал ответом на террористические атаки киевского режима. Для него применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также «Герани».