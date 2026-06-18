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17 июня, 23:04

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Киев — воздушная тревога. Взрыв прогремел в Киеве. Повторный взрыв в столице», — говорится в сообщении.

Согласно карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует как минимум в 10 областях.

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Ранее в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. В селе Москалёвка пролетел самолёт, после чего раздался взрыв. По данным СМИ, разбился истребитель МиГ-29. В результате погибли двое пилотов.

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Тимур Хингеев
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