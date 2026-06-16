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16 июня, 16:53

СМИ сообщают о крушении украинского МиГ-29 в Хмельницкой области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Хмельницкой области, предположительно, произошла авиакатастрофа. Местные паблики сообщают, что в селе Москалёвка пролетел самолёт, после чего раздался взрыв.

При этом ранее областная военная администрация предупреждала о запланированных учениях, предстоящих с 11:00 до 17:00. Официальных комментариев о причинах взрыва пока не поступало. По данным УНИАН, разбился истребитель МиГ-29.

В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры
В родном городе Зеленского прогремел взрыв на объекте инфраструктуры

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области после удара беспилотника загорелась нефтебаза. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб. Удар пришёлся по объекту в селе Переяславское. Бензовозы уже покидают территорию, опасаясь повторной атаки.

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Юлия Сафиулина
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