На нефтебазе в Киевской области возник крупный пожар после прилёта дрона

На нефтебазе в Киевской области произошёл крупный пожар после удара беспилотника. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районе. На месте работают спасатели Киевской области и города Киева», — говорится в заявлении.

Как утверждает военный эксперт Борис Рожин, удар пришёлся по нефтебазе в селе Переяславское. По его словам, бензовозы покидают место происшествия из-за опасений повторного удара.

Напомним, в Киевской области ранее был зафиксирован сильный пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв. Пожарные подразделения продолжают работу по ликвидации возгорания.