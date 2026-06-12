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Регион
12 июня, 04:09

На нефтебазе в Киевской области возник крупный пожар после прилёта дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

На нефтебазе в Киевской области произошёл крупный пожар после удара беспилотника. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Продолжается тушение крупного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районе. На месте работают спасатели Киевской области и города Киева», — говорится в заявлении.

Как утверждает военный эксперт Борис Рожин, удар пришёлся по нефтебазе в селе Переяславское. По его словам, бензовозы покидают место происшествия из-за опасений повторного удара.

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Напомним, в Киевской области ранее был зафиксирован сильный пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв. Пожарные подразделения продолжают работу по ликвидации возгорания.

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Тимур Хингеев
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