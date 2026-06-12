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11 июня, 22:49

В Киевской области вспыхнул мощный пожар после взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Киевской области зафиксирован сильный пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на украинские спасательные службы.

Пожарные подразделения продолжают работу по ликвидации возгорания, при этом, согласно прогнозам, тушение может продлиться всю ночь. Подробности происшествия пока не раскрываются.

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Артём Гапоненко
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