В Киевской области вспыхнул мощный пожар после взрыва

В Киевской области зафиксирован сильный пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал взрыв. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на украинские спасательные службы.

Пожарные подразделения продолжают работу по ликвидации возгорания, при этом, согласно прогнозам, тушение может продлиться всю ночь. Подробности происшествия пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что удары Армии России по портам Одесской области угрожают обвалом экспорта Украины. Всеукраинский аграрный совет (UAS) отметил, что повреждения логистической инфраструктуры создают дополнительные риски для аграрного сектора и экспортных операций.