На Украине подтвердили гибель двух пилотов при катастрофе Су-24 под Хмельницким

Воздушные силы Украины подтвердили крушение самолёта в Хмельницкой области. По данным ведомства, это был не истребитель МиГ-29, а бомбардировщик Су-24М. Всё произошло во вторник, 16 июня, около 19:00.

Экипаж самолёта, состоявший из майора Богдана Загурлюка и старшего лейтенанта Богдана Бабенко, погиб при выполнении задания. На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших среди гражданских нет. Причины катастрофы устанавливаются.

Ранее украинские СМИ сообщали о крушении МиГ-29 в Хмельницкой области. Инцидент произошёл в в селе Москалёвка. Перед катастрофой местные жители слышали звуки взрывов.