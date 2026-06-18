Российское посольство в Париже назвало «отвратительным шабашем» украинский стенд с ракетой «Фламинго» с демонстрацией ударов по России на оборонной выставке Eurosatory. Об этом пишет РИА «Новости».

Как заявили в дипмиссии, «отвратительный шабаш» выходит за рамки выставочного формата и носит демонстративный политический характер и отражает общий курс французской стороны в контексте украинского конфликта — поддержку Киева и его действий, направленных на нанесение ущерба России.

Москва последовательно заявляет, что поставки оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт и представляют собой «игру с огнём». Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением, предназначенным для ВСУ, будут рассматриваться как законные военные цели. В Кремле также отмечали, что насыщение Украины западным оружием не помогает переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что украинскую ракету «Фламинго» сбили в небе над Орловской областью 15 июня.