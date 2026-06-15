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15 июня, 12:40

Украинские «Фламинго» сдетонировали при попытке запуска из Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

В Одессе неподалёку от улицы 25-й Чапаевской дивизии прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары — там произошла детонация крылатых ракет «Фламинго», которые ВСУ пытались привести в боевую готовность для запуска. О том, что украинские военные по сути сами устроили взрыв в собственном городе, не справившись с пуском боеприпасов, рассказали в телеграм-канал «Военный обозреватель».

Как указали авторы канала, на месте инцидента зафиксирована детонация боеприпасов. Конкретное число взорвавшихся ракет в сообщении не приводится.

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До этого поступали сведения, что из-за стремительного выдвижения частей Южной группировки российских войск в сторону населённого пункта Константиновка, киевские власти ускоряют вывоз ключевых предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Эти города находятся в границах Донецкой Народной Республики.

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Вероника Бакумченко
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