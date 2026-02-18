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Опубликовано 18 февраля, 05:51

Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу, чтобы не идти в бой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Военнослужащие 67-й бригады украинской армии взорвали одну из переправ в Днепропетровской области на границе с Запорожской областью, чтобы не идти на боевое задание. О хитрой уловке солдат ВСУ сообщили в силовых структурах.

«Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу», — уточнил источник ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинские войска за сутки потеряли сразу пять станций Starlink из-за действий российской армии. Кроме того, подразделения ВС РФ ликвидировали одиннадцать пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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