ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 04:40

Боец Малый: ВСУ были в ужасе после удара по складу боеприпасов для FPV-дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артиллерийский расчёт российской группировки войск «Юг» уничтожил склады с боеприпасами для FPV-дронов Вооружённых сил Украины снарядом «Краснополь». Как рассказал РИА «Новости» старший наводчик артбригады с позывным Малый, «противник был в ужасе».

«Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны», — сказал военный. В тот же день расчёт уничтожил вражеский пункт управления дронами.

Российский морпех эффектно сбил атаковавший его дрон ударом штурмового рюкзака
Российский морпех эффектно сбил атаковавший его дрон ударом штурмового рюкзака

Ранее в Сумах прогремел мощный взрыв — под удар российского беспилотника попал ресторан. В заведении в этот момент находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники. По предварительным данным, удар был нанесён именно во время встречи высокопоставленных военных противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar