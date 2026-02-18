Артиллерийский расчёт российской группировки войск «Юг» уничтожил склады с боеприпасами для FPV-дронов Вооружённых сил Украины снарядом «Краснополь». Как рассказал РИА «Новости» старший наводчик артбригады с позывным Малый, «противник был в ужасе».

«Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны», — сказал военный. В тот же день расчёт уничтожил вражеский пункт управления дронами.

Ранее в Сумах прогремел мощный взрыв — под удар российского беспилотника попал ресторан. В заведении в этот момент находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники. По предварительным данным, удар был нанесён именно во время встречи высокопоставленных военных противника.