Минобороны сообщило об ударах по объектам ТЭК Украины

Российские военные в ночь на 18 июня нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве утверждают, что эти объекты использовались в интересах украинской армии.

По данным министерства, удары стали ответом на атаки со стороны Киева.

Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности.

Какие именно объекты попали под удар и где они находились, в сообщении не уточняется.

Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших также не приводится.