Минобороны сообщило об ударах по объектам ТЭК Украины
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Российские военные в ночь на 18 июня нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве утверждают, что эти объекты использовались в интересах украинской армии.
По данным министерства, удары стали ответом на атаки со стороны Киева.
Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности.
Какие именно объекты попали под удар и где они находились, в сообщении не уточняется.
Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших также не приводится.
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