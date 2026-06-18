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18 июня, 08:38

Минобороны сообщило об ударах по объектам ТЭК Украины

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские военные в ночь на 18 июня нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве утверждают, что эти объекты использовались в интересах украинской армии.

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По данным министерства, удары стали ответом на атаки со стороны Киева.

Для поражения целей применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники большой дальности.

Какие именно объекты попали под удар и где они находились, в сообщении не уточняется.

Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших также не приводится.

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Марина Фещенко
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