«Даю неделю»: Зеленский в очередной раз обсыпал Лукашенко угрозами нападения
Зеленский «дал неделю» Лукашенко на отвод техники от границы, угрожая ВСУ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский в очередной раз разразился угрозами войны в адрес Белоруссии. На этот раз киевский главарь заявил о некой технике, которая якобы расположена на границе с Украиной и очень мешает ВСУ.
«Я даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский.
Говоря об атаке украинских БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, главарь киевского режима обвинил в инциденте Россию.
Ранее МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. Причиной стала атака ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области.
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