«Народ надо защитить»: Лукашенко обратился с призывом к белорусским военным
Лукашенко: Южная граница Белоруссии пылает как никогда, её необходимо защитить
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защищать южную границу республики в усиленном режиме. Заявление прозвучало на совещании по вопросам строительства и развития Вооружённых Сил.
«Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо», — цитирует главу РБ БелТА.
Белорусский лидер напомнил, что народ кормит военных, чтобы те в ответственный момент защитили людей. По его словам, обстановка на южном направлении служит прямым подтверждением необходимости укреплять рубежи.
Ранее Александр Лукашенко охарактеризовал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области как украинскую провокацию. На заслушивании доклада о корректировке плана строительства и развития Вооружённых Сил на 2026–2030 годы он подчеркнул, что неоднократно предупреждал о близости военных угроз, заявив, что война сегодня не где-то далеко, а буквально за забором, а порой и ближе. В подтверждение своих слов белорусский лидер привёл как атаку беспилотника на автобус с гражданами республики, так и удар по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли дети.
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