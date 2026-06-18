«Народ надо защитить»: Лукашенко обратился с призывом к белорусским военным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защищать южную границу республики в усиленном режиме. Заявление прозвучало на совещании по вопросам строительства и развития Вооружённых Сил.

«Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо», — цитирует главу РБ БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что народ кормит военных, чтобы те в ответственный момент защитили людей. По его словам, обстановка на южном направлении служит прямым подтверждением необходимости укреплять рубежи.