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18 июня, 09:41

«Народ надо защитить»: Лукашенко обратился с призывом к белорусским военным

Лукашенко: Южная граница Белоруссии пылает как никогда, её необходимо защитить

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал защищать южную границу республики в усиленном режиме. Заявление прозвучало на совещании по вопросам строительства и развития Вооружённых Сил.

«Южная граница — полторы тысячи километров — пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо»,цитирует главу РБ БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что народ кормит военных, чтобы те в ответственный момент защитили людей. По его словам, обстановка на южном направлении служит прямым подтверждением необходимости укреплять рубежи.

Лукашенко назвал украинским БПЛА, атаковавший автобус с детьми под Брянском
Лукашенко назвал украинским БПЛА, атаковавший автобус с детьми под Брянском

Ранее Александр Лукашенко охарактеризовал удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области как украинскую провокацию. На заслушивании доклада о корректировке плана строительства и развития Вооружённых Сил на 2026–2030 годы он подчеркнул, что неоднократно предупреждал о близости военных угроз, заявив, что война сегодня не где-то далеко, а буквально за забором, а порой и ближе. В подтверждение своих слов белорусский лидер привёл как атаку беспилотника на автобус с гражданами республики, так и удар по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли дети.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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