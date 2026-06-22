«Нет идеологии, только деньги»: Что заставит Киев отказаться от удара по Белоруссии

Военный эксперт Станислав Крапивник заявил, что Киев всё же может решиться на удар по Белоруссии, несмотря на риски. По его мнению, повторяющиеся ультиматумы Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко — не пустые слова, а сигнал к возможным действиям.

Аналитик в беседе с сайтом MK.ru отметил, что Лукашенко совершил ошибку, попытавшись заручиться поддержкой Дональда Трампа. После извинений перед «кокаиновым диктатором» тот воспринял это как слабость и сразу же ужесточил требования. Теперь у белорусского лидера, по словам собеседника, два пути: отступить или продемонстрировать решимость.

Крапивник считает, что если Минск покажет слабость, он потеряет поддержку Москвы, а затем будет просто уничтожен. Чтобы отбить у Киева желание нападать, ответ должен быть жёстким и однозначным: любые посягательства на Белоруссию следует трактовать как объявление войны. При этом предупреждения должны быть реальными, а не пустыми угрозами.

Эксперт подчеркнул, что в Киеве понимают только язык силы. Как только украинское руководство осознает, что их собственные жизни под угрозой, они притихнут — у них нет идеологии, за которую они готовы умереть, добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может военным путём уничтожить ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, если Белоруссия не демонтирует их самостоятельно. По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску это требование, а теперь перешёл к публичному сигналу. Он предупредил, что если ретрансляторы не будут сняты белорусской стороной, их уничтожит Украина, и это должно произойти в течение недели.