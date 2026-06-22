«Либо они, либо мы»: Зеленский поставил Минску ультиматум

Владимир Зеленский заявил, что Украина может военным путём уничтожить ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, если Белоруссия не демонтирует их самостоятельно.

По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующее требование, а теперь решил выступить с публичным предупреждением.

«Поскольку это неоднократно передавалось белорусской стороне, мы перешли к стадии публичного сигнала. Это означает, что если они сами не снимут эти ретрансляторы, то снимем их мы. Вот что должно произойти за эту неделю, либо они, либо мы», — заявил в видеообращении Зеленский.

Вместе с тем Зеленский раскритиковал президента Польши, сравнил его политику с курсом Виктора Орбана и заявил, что она может закончиться плохо.