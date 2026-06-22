«Либо они, либо мы»: Зеленский поставил Минску ультиматум
Зеленский пригрозил уничтожить ретрансляторы в Белоруссии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский заявил, что Украина может военным путём уничтожить ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, если Белоруссия не демонтирует их самостоятельно.
По его словам, Киев ранее неоднократно передавал Минску соответствующее требование, а теперь решил выступить с публичным предупреждением.
«Поскольку это неоднократно передавалось белорусской стороне, мы перешли к стадии публичного сигнала. Это означает, что если они сами не снимут эти ретрансляторы, то снимем их мы. Вот что должно произойти за эту неделю, либо они, либо мы», — заявил в видеообращении Зеленский.
Вместе с тем Зеленский раскритиковал президента Польши, сравнил его политику с курсом Виктора Орбана и заявил, что она может закончиться плохо.
Заявление прозвучало на фоне спора вокруг польской награды, которой ранее лишили Зеленского после скандала с чествованием нацистов. После этого несколько украинских чиновников и бывших президентов отказались от полученных в Польше наград.
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