Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала намерение президента Польши Кароля Навроцкого отозвать у Владимира Зеленского высшую государственную награду республики. Своими мыслями она поделилась у себя в Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на информацию о том, что польский лидер ставит условием для сохранения ордена Белого орла переименование украинским подразделением «Герои УПА»*. По её словам, если Киев не отреагирует, решение о лишении награды может быть принято после визита польского президента в США. В ответ на это Захарова предложила: «Ой, а можно не лишать?» Она пояснила, что это позволит Украине «до конца позориться», что станет «несмываемым пятном» для официальной Варшавы.

Дипломат также предложила отнести эти польские новости к популярному интернет-мему «Галя, у нас отмена».

Ранее в польском Сейме произошла массовая перепалка между депутатами после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого о деятельности ОУН-УПА*. Политик назвал боевиков «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за независимость от СССР.

Отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как Киев предпринял ряд шагов по героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*, включая участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА»*. Это вызвало крайне негативную реакцию Варшавы, где УПА* ассоциируется прежде всего с Волынской резней 1943 года — массовым уничтожением польского гражданского населения, признанным Польшей геноцидом. Польское руководство, включая президента Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, расценило эти действия как оскорбление национальной памяти, заявив, что подобная политика Киева ведёт к конфронтации.