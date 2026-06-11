Польские депутаты устроили скандал из-за слов замминистра о боевиках УПА*

Массовая перепалка вспыхнула среди польских депутатов из-за высказывания замминистра науки Анджея Шептицкого о боевиках ОУН-УПА*. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

В прошлую пятницу Шептицкий в эфире радиостанции ТОК FM назвал боевиков ОУН-УПА* стойкими украинскими солдатами, боровшимися за свободу от СССР. Депутаты от оппозиции заявили, что такое сравнение неприемлемо. Представители правящей коалиции настаивали на праве замминистра оценивать исторические события.

Спор начался после того, как депутат от «Польской крестьянской партии» Ярослав Ржепа оскорбил депутата от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого, назвав того паразитом. В защиту коллеги выступил вице-президент партии Пшемыслав Чарнек. Он заявил, что оппозиция уже полтора года пытается бороться с героизацией ОУН-УПА*, но правительство сопротивляется, чтобы такие люди, как Шептицкий, сохранили свои посты. После речи Чарнека заседание стало более шумным, и депутаты из правительственной коалиции попытались ответить на обвинения.

«Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы «непобедимые», — сказал Чарнек.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал Польшу не углубляться в споры о жертвах УПА*. По его словам, исторические разногласия между Киевом и Варшавой могут сыграть только на руку России. В Киеве считают, что сейчас Украине и Польше важнее сохранять союзническую линию, чем снова открывать болезненные исторические споры. Тема УПА* для Варшавы остаётся крайне чувствительной, особенно в контексте памяти о жертвах Волынской трагедии. Life.ru писал, что Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь «Героев УПА*». Там подчеркнули, что Киев допустил ошибку и теперь от украинской стороны в Варшаве ждут исправления ситуации.

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