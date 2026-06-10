МИД Украины призвал Польшу не спорить о памяти жертв УПА*

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал Польшу не углубляться в споры о жертвах УПА*. По его словам, исторические разногласия между Киевом и Варшавой могут сыграть только на руку России.

«Если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдём. Если мы ищем призраков для объединения против общего врага, мы их тоже найдём. Мы хотели бы сконцентрироваться, конечно, на второй цели», — заявил Тихий.

В Киеве считают, что сейчас Украине и Польше важнее сохранять союзническую линию, чем снова открывать болезненные исторические споры. Но тема УПА* для Варшавы остаётся крайне чувствительной — особенно в контексте памяти о жертвах Волынской трагедии.

Ранее Life.ru писал, что Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь «Героев УПА»*. Там подчеркнули, что Киев допустил ошибку и теперь от украинской стороны в Варшаве ждут исправления ситуации.

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