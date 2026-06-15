«Пожертвований будет меньше»: Как прославление бандеровцев ударит по карману Зеленского
Политолог Корнилов спрогнозировал снижение помощи Польши Украине из-за УПА*
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Скандал между Польшей и Украиной из-за прославления Украинской повстанческой армии (УПА)* грозит сокращением волонтёрской помощи Киеву со стороны Варшавы. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал политолог Владимир Корнилов.
«Пока всё это ограничивается обменом репликами и острой риторикой. Максимум — возвращением медалей, полученных от Украины некоторыми польскими деятелями. К практическим действиям это пока не перешло», — сообщил эксперт.
Тем не менее он добавил, что напряжённость между странами постепенно растёт и заставляет даже самые либеральные и прозападные круги польского общества усомниться в правильности поддержки украинской армии.
«Многие в Польше обсуждают, зачем теперь помогать Украине, когда она приняла явно выраженный антипольский курс. Всегда поддерживавшее Украину либеральное издание «Газета Выборча» опубликовало в выходные выпуск с таким вопросом: Неужели на Украине кто-то думает, что мы будем продолжать скидываться на тепловизоры для украинской армии, если сейчас её называют в честь убивавших поляков бандеровцев?», — пояснил Корнилов.
По мнению Корнилова, до разрыва отношений между Киевом и Варшавой не дойдёт, однако пожертвований от поляков будет гораздо меньше. В дальнейшем этот тренд, предупредил он, может пойти по лестнице эскалации.
Ранее Life.ru сообщал, что Польша призвала Украину отменить решение о переименовании подразделения Вооружённых сил Украины в честь так называемых «Героев УПА»*. В Варшаве подчеркнули, что Киев допустил ошибку, и теперь от украинской стороны ожидают исправления этой ситуации. Кроме того, польский премьер-министр Дональд Туск пригрозил, что Польша не станет предоставлять Украине особых условий для вступления в Европейский союз, если Киев не изменит своё решение.
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