«Пожертвований будет меньше»: Как прославление бандеровцев ударит по карману Зеленского

Скандал между Польшей и Украиной из-за прославления Украинской повстанческой армии (УПА)* грозит сокращением волонтёрской помощи Киеву со стороны Варшавы. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал политолог Владимир Корнилов.

«Пока всё это ограничивается обменом репликами и острой риторикой. Максимум — возвращением медалей, полученных от Украины некоторыми польскими деятелями. К практическим действиям это пока не перешло», — сообщил эксперт.

Тем не менее он добавил, что напряжённость между странами постепенно растёт и заставляет даже самые либеральные и прозападные круги польского общества усомниться в правильности поддержки украинской армии.

«Многие в Польше обсуждают, зачем теперь помогать Украине, когда она приняла явно выраженный антипольский курс. Всегда поддерживавшее Украину либеральное издание «Газета Выборча» опубликовало в выходные выпуск с таким вопросом: Неужели на Украине кто-то думает, что мы будем продолжать скидываться на тепловизоры для украинской армии, если сейчас её называют в честь убивавших поляков бандеровцев?», — пояснил Корнилов.

По мнению Корнилова, до разрыва отношений между Киевом и Варшавой не дойдёт, однако пожертвований от поляков будет гораздо меньше. В дальнейшем этот тренд, предупредил он, может пойти по лестнице эскалации.

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