ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 06:53

«Время не бесконечно»: Президент Польши выдвинул жёсткий ультиматум Зеленскому

Президент Польши Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Польши Кароль Навроцкий поставил Владимиру Зеленскому срок, чтобы тот переименовал воинскую часть, названную в честь Украинской повстанческой армии (УПА*). Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

«Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идёт скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу», — говорится в материале.

Навроцкий намекнул Зеленскому: если тот переименует скандальное подразделение, он может передумать и не лишать украинского политика ордена Белого Орла (высшей награды Польши).

Украина теряет симпатии: Каждый второй поляк изменил отношение к соседям после скандального шага Зеленского
Украина теряет симпатии: Каждый второй поляк изменил отношение к соседям после скандального шага Зеленского

Ранее Life.ru писал, что Польша призвала Украину отменить переименование подразделения ВСУ в честь «Героев УПА»*. Там подчеркнули, что Киев допустил ошибку и теперь от украинской стороны в Варшаве ждут исправления ситуации. Туск пригрозил, что Польша не даст Украине особых условий для вступления в ЕС.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Кароль Навроцкий
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar