Украина теряет симпатии: Каждый второй поляк изменил отношение к соседям после скандального шага Зеленского

Польские социологи зафиксировали ухудшение отношения большей части населения к Украине после решения Владимира Зеленского о присвоении звания «герои УПА*». Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на опрос.

51,9% респондентов признались, что стали хуже относиться к Украине и её жителям после соответствующего шага Киева. Ещё 31,9% опрошенных заявили об отсутствии каких-либо изменений в их позиции. Около 12% участников опроса предпочли не отвечать на вопрос о влиянии решения на их мнение.

«Решение Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще среди мужчин (59%), чем среди женщин (46%). В связи с возрастом, более негативное отношение к Украине и её гражданам встречалось чаще», — говорится в материале.

Ранее в польском Сейме произошла массовая перепалка между депутатами после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого о деятельности ОУН-УПА*. Политик назвал боевиков «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за независимость от СССР.

Напомним, в 2026 году отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как Киев предпринял ряд шагов по героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*, включая участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА»*. Это вызвало крайне негативную реакцию Варшавы, где УПА* ассоциируется прежде всего с Волынской резней 1943 года — массовым уничтожением польского гражданского населения, признанным Польшей геноцидом. Польское руководство, включая президента Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, расценило эти действия как оскорбление национальной памяти, заявив, что подобная политика Киева ведёт к конфронтации.

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