«Закончится плохо»: Зеленский пригрозил президенту Польши Навроцкому

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН пригрозил президенту Польши Каролю Навроцкому, заявив, что его риторика в адрес Украины может «закончится очень плохо».

Поводом стало то, что Навроцкий лишил Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла.

«Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счёт поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», — сказал глава киевского режима.

Также Зеленский подтвердил, что на их первой встрече в декабре Навроцкий подарил ему книгу о Волынской резне. Зеленский назвал действия польского президента неправильными и съязвил насчёт его имени.

«Кароль — это не должность его, это его имя, правильно? Всё-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», — заявил он.

* Экстремистская организация, запрещённая в России. ** Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга