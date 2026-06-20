Уже второй экс-президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Ещё один бывший президент Украины Виктор Ющенко отказался от польского ордена «Белого орла». Вслед за Владимиром Зеленским и Леонидом Кучмой с соответствующим заявлением выступила его пресс-служба.

«Эта награда была вручена не только конкретному человеку. В первую очередь, она стала знаком уважения к украинскому народу... Именно поэтому любые попытки пересмотреть это решение сегодня выходят за рамки отношения к одному политику. Они неизбежно затрагивают миллионы украинцев», — говорится в заявлении.