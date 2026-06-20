Экс-президент Украины Кучма вернул Польше орден Белого орла

Бывший украинский лидер Леонид Кучма отказался от высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. Об этом проинформировала его пресс-секретарь Дарья Олифер, передаёт украинский «24 канал».

Причиной демарша стало решение Варшавы лишить аналогичной награды Владимира Зеленского. Кучму удостоили этого ордена ещё в 1997 году, однако теперь он счёл невозможным сохранять его у себя.