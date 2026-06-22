Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что считает стратегической ошибкой дальнейшее вовлечение в политическое противостояние между представителями Польши и Украины. По его мнению, подобный конфликт может дорого обойтись обеим сторонам.

«Втягиваться в политический конфликт между политиками Польши и Украины — это стратегическая ошибка, которая обойдётся обеим сторонам дорого: как в деловом плане, так и в геополитическом, а также с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», — пишет он в соцсети X.

По словам Туска, в беседах с европейскими партнёрами, он старается свести потери к минимуму. Однако это нелёгкая задача, признался политик.

Глава нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь заявил, что многие поляки задаются вопросом о будущем отношений между Варшавой и Киевом. По его словам, эта тема затронула как тех, кто поддерживал соседей с начала конфликта, так и противников, считающих, что «помощь не нужна и все украинцы должны вернуться домой».

«Одно можно сказать наверняка: всё развивается в очень плохом направлении. Эскалация напряжённости между союзниками играет на руку только врагу», — пишет Косиняк-Камыш.

Ранее Туск заявил, что отношения между Польшей и Украиной дали трещину, и этот дипломатический скандал уже вызвал обеспокоенность у западных партнёров. По его словам, происходящее «играет на руку Москве» и ставит в тупик их общих союзников.

Напомним, отношения между Польшей и Украиной достигли критического напряжения из-за исторических разногласий вокруг Украинской повстанческой армии*. Причиной конфликта стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «Герои УПА»*. Это вызвало резкое возмущение в Варшаве, где УПА* ассоциируется с трагическими событиями Волынской резни 1943 года, унёсшей жизни около ста тысяч поляков. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла.

В знак солидарности с киевским главарём от польских наград отказались экс-президенты Украины Пётр Порошенко** и Леонид Кучма, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава офиса президента Кирилл Буданов**, что фактически переросло в дипломатическую войну орденов. Ситуация осложняется тем, что на фоне этих разногласий Польша и её союзники угрожают заблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

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