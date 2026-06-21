Дмитрий Медведев прокомментировал резонансный отказ бывших руководителей Украины от польских наград. Ранее Варшава лишила Владимира Зеленского ордена Белого орла на фоне дискуссий вокруг деятельности УПА*. В ответ на это решение польских властей о сдаче аналогичных наград объявили Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Поступок политиков вызвал резкую критику со стороны заместителя председателя Совета Безопасности России.

По мнению российского государственного деятеля, солидарный демарш экс-лидеров соседнего государства свидетельствует об их идеологических пристрастиях. Он подчеркнул, что возвратом регалий фигуранты фактически расписались в собственных убеждениях.

«После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена „Белого орла“, сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград», — отметил Медведев в своём комментарии.

Политик убеждён, что такие действия лишь подтверждают правильность оценок в отношении киевского руководства. Он резюмировал, что бывшие президенты, включая действующего главу страны, таким образом публично продемонстрировали свою нацистскую сущность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.