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21 июня, 06:20

Позорный демарш: Медведев указал на нацистскую сущность Кучмы, Ющенко и Порошенко**

Медведев: Отказ от наград подтверждает нацистскую сущность экс-лидеров Украины

Кучма, Ющенко, Порошенко**. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja / Sodel Vladyslav / Drop of Light

Кучма, Ющенко, Порошенко**. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja / Sodel Vladyslav / Drop of Light

Дмитрий Медведев прокомментировал резонансный отказ бывших руководителей Украины от польских наград. Ранее Варшава лишила Владимира Зеленского ордена Белого орла на фоне дискуссий вокруг деятельности УПА*. В ответ на это решение польских властей о сдаче аналогичных наград объявили Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Поступок политиков вызвал резкую критику со стороны заместителя председателя Совета Безопасности России.

По мнению российского государственного деятеля, солидарный демарш экс-лидеров соседнего государства свидетельствует об их идеологических пристрастиях. Он подчеркнул, что возвратом регалий фигуранты фактически расписались в собственных убеждениях.

«После того, как ублюдка с остекленевшими глазками лишили польского ордена „Белого орла“, сервильные подданные несуществующей Украины тоже отказалась от аналогичных наград», — отметил Медведев в своём комментарии.

Политик убеждён, что такие действия лишь подтверждают правильность оценок в отношении киевского руководства. Он резюмировал, что бывшие президенты, включая действующего главу страны, таким образом публично продемонстрировали свою нацистскую сущность.

Навроцкий: Зеленский превысил болевой порог Польши
Навроцкий: Зеленский превысил болевой порог Польши

Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.

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*Экстремистская организация, запрещённая в России.

**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Оксана Попова
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