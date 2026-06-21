Навроцкий: Зеленский превысил болевой порог Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил причину лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла. Поводом он назвал «превышение болевого порога Польши». Заявление прозвучало на праздновании Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого орла», — сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что глава государства отвечает за прошлое, настоящее и будущее, а также за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить.

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