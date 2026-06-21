Навроцкий: Зеленский превысил болевой порог Польши
Кароль Навроцкий. Обложка © president.pl
Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил причину лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла. Поводом он назвал «превышение болевого порога Польши». Заявление прозвучало на праздновании Национального дня Силезских восстаний в Грабовке.
«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого орла», — сказал Навроцкий.
Он подчеркнул, что глава государства отвечает за прошлое, настоящее и будущее, а также за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить.
Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.
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*Экстремистская организация, запрещённая в России.
**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.