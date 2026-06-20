Третий президент Украины сам отказался от польского ордена Белого орла

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* объявил об отказе от польского ордена Белого орла. Решение политик опубликовал на своей странице в соцсетях, став уже третьим бывшим украинским лидером, который демонстративно вернул награду Варшаве.

В своём заявлении Порошенко* отметил, что две недели назад обещал коллегам по Верховной раде сделать этот шаг, если не удастся убедить польского президента Кароля Навроцкого пересмотреть решение.

«Две недели назад я обещал коллегам на согласительном совете сделать этот шаг, если нам не удастся убедить президента Навроцкого не делать неверное решение. К сожалению, не удалось», – написал Порошенко.

Экс-президент выразил уверенность, что награду, как и в случае с Владимиром Зеленским, он получил не как глава государства, а как представитель украинского народа. При этом Порошенко* подчеркнул неизменность своей позиции по поводу ценности украинско-польского партнёрства и поблагодарил Варшаву за поддержку Киева.

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