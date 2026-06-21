Отношения между Польшей и Украиной дали трещину, и этот дипломатический скандал уже вызвал обеспокоенность у западных партнёров. Польский премьер Дональд Туск заявил, что происходящее играет на руку Москве и ставит в тупик их общих союзников, призвав лидеров обеих стран гасить эмоции, а не подливать масла в огонь.

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача Зеленского и Навроцкого — смягчить эмоции, а не разжигать напряжённость», — сказал Туск.

Поводом для раздора стало решение польского лидера Кароля Навроцкого. Он аннулировал награждение Владимира Зеленского орденом Белого Орла. Причиной послужило присвоение украинским президентом одному из подразделений ВСУ имени деятелей запрещённой в РФ организации УПА*.

Ответные шаги Киева не заставили себя ждать. Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига вернул Командорский крест, а руководитель офиса президента Кирилл Буданов** отказался от ордена «За заслуги перед Польшей». Официальный Киев, судя по всему, не намерен сглаживать острые углы в этой истории.

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