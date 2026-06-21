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21 июня, 20:54

«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким

Зеленский напомнил, что Навроцкий не является королём Польши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжил полемику с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне дипломатического скандала между странами. Бывший комик заявил, что имя польского лидера не следует путать с монархическим титулом.

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — заявил Зеленский. При этом он отметил, что сам не является «князем Владимиром» и не претендует на исторические параллели. По его словам, речь идёт о современности, а не о великих фигурах прошлого.

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Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился после того, как Зеленский присвоил одному из украинских подразделений имя «Героев УПА*», что вызвало возмущение в Польше, где эту организацию считают ответственной за геноцид поляков. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла».

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* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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Виталий Приходько
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