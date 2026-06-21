Владимир Зеленский раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого, заявив, что тот пытается заработать политические очки на антиукраинских настроениях. Заявление прозвучало в интервью телеканалу TCH.

«Навроцкий делает то же самое, что и Орбан, и это закончится плохо. Навроцкий пытается получить политические дивиденды, разжигая антиукраинские настроения», — сказал он.

Также Зеленский заявил, что польским властям следует пересмотреть подход к отношениям с Киевом и сделать их более прагматичными. По его словам, без Украины и её армии, Варшава не сможет обеспечить собственную безопасность. Говоря о Навроцком, киевский главарь указал, что Польша является демократической страной, и призвал строить отношения с Украиной исходя из текущей ситуации, а не из исторических разногласий.

А ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что странам Европы стоит поскорее очнуться и понять, что представляет собой Украина в действительности. По его словам, «украинцы — не милые, бедные плюшевые мишки. Это безжалостное государство». Он также отметил, что Киев будет использовать слабости других государств.

Напомним, ранее дипломатические отношения между Польшей и Украиной достигли критической точки на фоне исторических споров вокруг Украинской повстанческой армии* (УПА*). Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил воинскому подразделению почетное наименование «Героев УПА*» — организации, которую в Польше считают ответственной за массовые убийства десятков тысяч поляков во время Второй мировой войны. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла, что вызвало резкую реакцию Киева.

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал этот шаг стратегической ошибкой, а ряд высокопоставленных украинских чиновников, включая Кирилла Буданова**, заявили о возвращении своих польских наград. На фоне взаимных обвинений и эскалации символической «войны медалей» премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением, что дальнейшее обострение конфликта является стратегической ошибкой, которая «играет на руку России» и подрывает единство союзников в критический для безопасности региона момент.

* Экстремистская организация, запрещённая в России. ** Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.