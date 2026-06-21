Странам Европы стоит поскорее очнуться и понять, что представляет собой Украина в действительности. С таким призывом выступил в соцсети Х польский журналист Лукаш Важеха, говоря о скандале с прославлением нацистов.

«Украинцы — не милые, бедные плюшевые мишки. Это безжалостное государство, которое будет использовать любую слабость в других», — заявил он.

По оценке журналиста, польские власти проводят политику, которую можно охарактеризовать как предельно беспечную и близорукую.

Напомним, в последних числах мая Владимир Зеленский принял участие в церемонии, посвящённой перезахоронению на Киевщине останков Андрея Мельника — одного из лидеров ОУН-УПА*, а также его супруги. Параллельно с этим он присвоил отдельному центру спецопераций «Север», входящему в структуру ССО ВСУ, почётное наименование «имени героев УПА»*. Эти шаги вызвали незамедлительную реакцию Варшавы: польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды Польши, которой его удостоил в 2023 году экс-президент Анджей Дуда.

А ранее тот же Лукаш Важеха заявил, что Зеленский с самого начала понимал, чем обернутся решения Киева по героизации нацистских преступников. Журналист написал в соцсети X, что украинская сторона прекрасно осознаёт, где пролегают польские «красные линии». По его словам, именно поэтому лишение киевского лидера ордена Белого орла не должно удивлять.

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